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Военное обозрение

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Эр-Рияд-2025: без лишнего оптимизма

Эр-Рияд-2025: без лишнего оптимизма

Российские официальные лица очень положительно оценивают итоги переговоров в Эр-Рияде. В то же время, говорить о действительно серьезных сдвигах в российско-американских отношениях слишком рано, хотя здесь и наметились вполне переломные моменты.

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