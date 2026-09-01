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Газета «Культура»

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Музей А.С. Пушкина представит выставку «От Гоголевской аллеи до Римской рощи»

В Государственном музее А.С. Пушкина откроется выставка «От Гоголевской аллеи до Римской рощи». Проект подготовлен при участии музея-заповедника «Абрамцево», Музее МХАТ.

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