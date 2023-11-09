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Забастовка SAG-AFTRA наконец-то подошла к концу. Голливудские актеры заключили п...

Забастовка SAG-AFTRA наконец-то подошла к концу. Голливудские актеры заключили п...

Забастовка SAG-AFTRA наконец-то подошла к концу. Голливудские актеры заключили предварительное соглашение со студиямиПрошло шесть недель с тех пор, как Гильдия сценаристов Америки достигла предварительного соглашения и прекратила забастовку сценаристов, на несколько месяцев приостановившую работу Голливуда.

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