Bloomberg: Америке нужны публичные извинения Зеленского

Администрация президента США во главе с Дональдом Трампом неофициально выразила европейским союзникам пожелание получить публичные извинения от Владимира Зеленского за его поведение во время визита в Белый дом.
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