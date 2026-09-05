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«Раз в неделю кто-то из Зе-банды должен отправляться в ад» – Коц

«Раз в неделю кто-то из Зе-банды должен отправляться в ад» – Коц

России пора на государственном уровне заняться систематической организацией ликвидаций украинской политико-экономической верхушки и командования ВСУ.

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