«Раз в неделю кто-то из Зе-банды должен отправляться в ад» – Коц

России пора на государственном уровне заняться систематической организацией ликвидаций украинской политико-экономической верхушки и командования ВСУ.
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