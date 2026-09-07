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Мировое обозрение

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Удмуртия, Чувашия, Пермь, Севастополь под атакой БПЛА. Имеются жертвы и разрушения

Удмуртия, Чувашия, Пермь, Севастополь под атакой БПЛА. Имеются жертвы и разрушения

В ночь на 7 сентября Россия подверглась одной из самых масштабных воздушных атак за последнее время.

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