Итоги опроса «ЮВК»: 27% опрошенных помогали дворникам убирать снег

«Юго-Восточный курьер» традиционно подводит итоги еженедельного опроса. В прошлый раз мы спросили читателей: «Вы когда-нибудь помогали дворникам убирать снег?» Большинство (45%) ответили отрицательно: «Нет, мне своей работы хватает».
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