Ростислав Ищенко: Украина поверила в лампу Аладдина, чтобы стать Европой, но погрузилась в нацизм

Даже если бы Украина не спровоцировала войну с Россией, не произошел бы переворот и гражданская война, сама идея, что можно жить хорошо, не прилагая усилий, привела бы общество в состояние когнитивного диссонанса, считает политолог Ростислав Ищенко.