Даже если бы Украина не спровоцировала войну с Россией, не произошел бы переворот и гражданская война, сама идея, что можно жить хорошо, не прилагая усилий, привела бы общество в состояние когнитивного диссонанса, считает политолог Ростислав Ищенко.
Ростислав Ищенко: Украина поверила в лампу Аладдина, чтобы стать Европой, но погрузилась в нацизм
Комментарии
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Александр Николаевич
Забавная статейка, но ОЧЧЕНЬ длинная...😘.
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11 час.
Ольга Моргаченко
откровенный нацизм в Латвии и Эстонии с так называемым негражданам данных стран это Европейские ценности. марши бывших бойцов Ваффен СС (СС осужден нюрнберским трибуналам) тоже европейские ценности?Это просто болтовня про ценности.
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Кто чего-то долго и упорно не понимает ,- того учат страдания и смерть...Только потом оставшиеся жить , что-то начинают понимать....В этом смысл *науки* СВО
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8 час.
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