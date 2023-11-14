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Ростислав Ищенко: Украина поверила в лампу Аладдина, чтобы стать Европой, но погрузилась в нацизм

Ростислав Ищенко: Украина поверила в лампу Аладдина, чтобы стать Европой, но погрузилась в нацизм

Даже если бы Украина не спровоцировала войну с Россией, не произошел бы переворот и гражданская война, сама идея, что можно жить хорошо, не прилагая усилий, привела бы общество в состояние когнитивного диссонанса, считает политолог Ростислав Ищенко.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Забавная статейка, но ОЧЧЕНЬ длинная...😘.
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11 час.
Ольга Моргаченко
откровенный нацизм в Латвии и Эстонии с так называемым негражданам данных стран это Европейские ценности. марши бывших бойцов  Ваффен СС (СС осужден нюрнберским трибуналам) тоже европейские ценности?Это  просто болтовня про ценности.
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Кто  чего-то  долго  и  упорно  не  понимает  ,-  того  учат  страдания  и  смерть...Только  потом  оставшиеся  жить ,  что-то  начинают  понимать....В  этом  смысл  *науки*  СВО
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