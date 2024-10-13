Boeing сократит 17 000 рабочих мест: компания пытается остаться конкурентоспособной

Президент и генеральный директор Boeing Келли Ортберг объявил о сокращении общей численности сотрудников компании на 10%, что означает примерно 17 000 рабочих мест, включая руководителей и менеджеров, в ближайшие месяцы.
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