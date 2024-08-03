Фанаты готовят ремастер Bloodborne, а эмулятор ShadPS4 близится к возможности его за...

Фанаты готовят ремастер Bloodborne, а эмулятор ShadPS4 близится к возможности его запуска на ПКФанаты решили, что вечно ждать от Sony ремастер Bloodborne для современных платформ бессмысленно, а самым быстрым способом таковой получить будет сделать его самостоятельно.
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