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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фанаты готовят ремастер Bloodborne, а эмулятор ShadPS4 близится к возможности его за...

Фанаты готовят ремастер Bloodborne, а эмулятор ShadPS4 близится к возможности его за...

Фанаты готовят ремастер Bloodborne, а эмулятор ShadPS4 близится к возможности его запуска на ПКФанаты решили, что вечно ждать от Sony ремастер Bloodborne для современных платформ бессмысленно, а самым быстрым способом таковой получить будет сделать его самостоятельно.

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