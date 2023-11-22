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Закон, порядок, государство

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Бойцы Уссурийска завоевали больше всех золотых медалей на Кубке Приморского края по ММА

Бойцы Уссурийска завоевали больше всех золотых медалей на Кубке Приморского края по ММА

18 ноября в Лесозаводск прошел Кубок Приморского края по смешанному боевому единоборству (ММА). По результатам поединков первое место заняла команда из Уссурийска, завоевавшая 8 золотых медалей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Спорт 25.

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