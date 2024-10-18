В Челябинской области ускорилась инфляция

Годовая инфляция в Челябинской области выросла с 7,5% в августе до 7,7% в сентябре. «Ускорение произошло в основном из-за повышенного потребительского спроса и роста затрат поставщиков непродовольственных товаров», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Банка России по Челябинской области.