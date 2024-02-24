Битва за Работино: интервью Readovka с Даниилом Туленковым – ветераном подразделения «Шторм Z»

Историк, общественный деятель, публицист, предприниматель и боец подразделения «Шторм Z» Даниил Туленков в беседе с главой медиахолдинга Readovka Алексеем Костылевым рассказал о боях за Работино, проекте «Шторм Z» и том, какое значение для Киева имела ситуация со взятием населенного пункта силами противника.