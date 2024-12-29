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200 пассажиров застряли в московском аэропорту

200 пассажиров застряли в московском аэропорту

Почти 200 пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Пассажиры авиакомпании Utair рассказали, что их рейс во Владикавказ переносили с 00:25 по московскому времени более десяти раз.

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