Почти 200 пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Пассажиры авиакомпании Utair рассказали, что их рейс во Владикавказ переносили с 00:25 по московскому времени более десяти раз.
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