Общественник Бондарь: службы ЖКХ должны бесплатно ремонтировать общедомовое имущество

В случае каких-либо поломок в квартире не стоит спешить обращаться за услугами специалистов. Так, в зону ответственности служб ЖКХ и управляющей компании входит бесплатный ремонт общедомового имущества, сообщил общественный деятель Дмитрий Бондарь в беседе сRT.