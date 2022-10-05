Поражение «Барсы» от «Интера» при спорном судействе, ЧМ-2022 на «Матч ТВ», разгромные победы «Баварии» и «Наполи», кодекс этики в фигурном катании и другие новости утра

Доброе утро! Начинаем среду с нашего традиционного дайджеста🤗 1. У «Барселоны» проблемы в Лиге чемпионов: каталонцы проиграли «Интеру» (0:1) и опустились на третье место в своей группе.
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