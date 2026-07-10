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Врач Прокофьев призвал не перегружать организм жирной, жареной и соленой пищей в жару

Врач Прокофьев призвал не перегружать организм жирной, жареной и соленой пищей в жару

В жаркую погоду аппетит часто пропадает, и это не случайность. Врач-терапевт Денис Прокофьев в интервью радио Sputnik рассказал, что в такие дни организм старается экономить силы, так как все ресурсы направлены на поддержание нормальной температуры тела.

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