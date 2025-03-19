Эксперт вашингтонского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет раскрыл в своей статье для американского издания Foreign Policy какие возможности получает Россия после появления нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник".
В США сделали заявление об "Орешнике"
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Спасибо заделу Социализма.
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17 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Да просто не лезьте к России - и будет вам счастье! И даже "Орешник" не потребуется...
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13 час.
Александр
Валера,социализма там нет и близко.
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10 час.
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