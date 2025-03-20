Как ветром сдуло

В Москве возле Щёлковского автовокзала мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте, но на его пути оказался автомобиль "Лексус", который ехал по выделенной для автобусов полосе на скорости примерно 100 км/ч.
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