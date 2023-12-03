Николай Басков рассказал о романе с замужней дамой

Ходят слухи, что певец Николай Басков угодил в любовный треугольник. Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что Николай Басков якобы завел роман с известной светской львицей Илоной Котелюх.
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