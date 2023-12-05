Гитарист Аллы Пугачевой обвинил Максима Галкина* в бегстве певицы из России

Примадонна вместе с семьей покинула страну осенью 2022 года вскоре после начала СВО.Гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин прокомментировал ситуацию с отъездом 74-летней певицы из России и высказал предположение, кто может быть в этом виноват.
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