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Из Астрахани стартовали прямые авиарейсы в Турцию

Из Астрахани стартовали прямые авиарейсы в Турцию

С 1 июня 2024 года жители Астрахани снова могут добраться до Антальи прямыми рейсами. Прямое авиасообщение между Астраханью и крупнейшим курортом Турции отсутствовало с 2021 года, но теперь его восстановила авиакомпания AZUR air в сотрудничестве с туроператором Anex.

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