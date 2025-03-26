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Под толщей льда что-то нашли, а потом субмарина пропала: что случилось в западной Антарктиде

Под толщей льда что-то нашли, а потом субмарина пропала: что случилось в западной Антарктиде

Автономный подводный аппарат "Ран", который должен был изучать тающие ледники в Антарктиде исчез, оставив учёных в недоумении.

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