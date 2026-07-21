«АК-47 среди истребителей»: эксперт назвал неудобную правду о русском Су-35 Военный аналитик объяснил, почему Су-35 ещё долгие годы будет сохранять высокую боевую эффективность несмотря на появление Су-57 Су-35 сравнили с легендарным автоматом Калашникова Российский многоцелевой истребитель Су-35 получил неожиданное сравнение с самым известным автоматом в мире.