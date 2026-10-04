«Дон Жуан», лекция о Есенине и Topski family — чем заняться 4 октября в Москве

— Посмотреть оперу «Дон Жуан» Моцарта в МАМТ — в 19:00;— Поболеть за участников пятого этапа Topski family в Парке Победы с 10:00;— Послушать концерт «Чтобы осень была золотой» в Культурном центре «Восток» в 15:00;—Посетить выставку «Красота спасает мир» в Музее Победы — второй день;— Сходить на мастер-класс «Как устроен человек?» в «Заповедном посольстве» — в 15:00;— Заглянуть на «Киновыходные» в кинопарк «Москино» — второй день.