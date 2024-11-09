ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Михайлов бредит. Никакой соломы со стороны финляндии нет и не предвидится. Ей совершенно не нужны прежние отношения с...Политолог Михайло...
  • Леонид Никитин
    Вам в душу насрали, а в с поцелуями лезете.  С этими финскими шавками и на одном гектаре находиться не следует!Политолог Михайло...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Снести всё. В бор...

Захарова ответила на заявление Кулебы о документах по поводу поражения Украины

Захарова ответила на заявление Кулебы о документах по поводу поражения Украины

На заявление бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, рассказавшего об информированности США по поводу поражения его страны ещё до начала российской спецоперации 8 ноября иронично ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх