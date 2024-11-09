Захарова ответила на заявление Кулебы о документах по поводу поражения Украины

На заявление бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, рассказавшего об информированности США по поводу поражения его страны ещё до начала российской спецоперации 8 ноября иронично ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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