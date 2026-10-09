Евродепутат назвал бесполезными атаки ВСУ на НПЗ в России

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что украинские атаки на нефтяную инфраструктуру в России не заставят Москву сдаться.
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