В Еврейской автономной области акция «Студенческий десант» завершилась товарищеской встречей по волейболу

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» при поддержке Общественного совета при УМВД России по Еврейской автономной области и регионального Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялся товарищеский матч по волейболу среди женских команд сотрудников полиции и студентов Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема.