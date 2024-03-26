В Калужской области водитель Renault погиб в ДТП на "встречке"

Утром во вторник в Бабынинском районе Калужской области произошла авария. По данным МЧС, 26 марта около 8 часов утра на 196 км Киевского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств: легкового автомобиля Renault и грузовика КамАЗ.