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В Калужской области водитель Renault погиб в ДТП на "встречке"

В Калужской области водитель Renault погиб в ДТП на "встречке"

Утром во вторник в Бабынинском районе Калужской области произошла авария. По данным МЧС, 26 марта около 8 часов утра на 196 км Киевского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств: легкового автомобиля Renault и грузовика КамАЗ.

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