Российскую пенсионерку арестовали за убийство жены внука

В Тульской области суд арестовал 66-летнюю местную жительницу, зарезавшую 29-летнюю женщину. 15 декабря пенсионерка пришла в полицию и заявила об убийстве родственницы.
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