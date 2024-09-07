Протокол Morpho Labs получил $4,2 млн доходов от транзакционных комиссий

Morpho Labs, активно развивающаяся платформа в сфере децентрализованного финансирования (DeFi) с фокусом на кредитование и заимствование, вышла на второе место по глобальным доходам от комиссий, уступая только Aave.
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