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В Москве открылся фестиваль «Баланс вкуса и ритма»

В Москве открылся фестиваль «Баланс вкуса и ритма»

31 июля в гастропространстве «ИНО М2» состоялось открытие фестиваля «Баланс вкуса и ритма». Проект организован премией «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» совместно с партнером и вдохновителем — брендом «Герофарм», который является одним из лидеров в области разработки и производства инновационных решений для коррекции веса и smart-age терапии.

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