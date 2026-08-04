В Москве открылся фестиваль «Баланс вкуса и ритма»

31 июля в гастропространстве «ИНО М2» состоялось открытие фестиваля «Баланс вкуса и ритма». Проект организован премией «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» совместно с партнером и вдохновителем — брендом «Герофарм», который является одним из лидеров в области разработки и производства инновационных решений для коррекции веса и smart-age терапии.