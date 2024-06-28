Кроссовер Polestar 3: старт продаж и заднеприводная версия[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электрический кроссовер Polestar 3 был рассекречен еще два года назад, и тогда старт продаж был запланирован на конец 2023 года.
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