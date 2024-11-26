Глава ФСБ Бортников: команда Байдена может максимально обострить ситуацию в мире

Команда уходящего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире. Такое мнение высказал директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на заседании СОРБ государств — стран СНГ в Москве, передает ТАСС.
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