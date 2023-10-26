В районе Тимковки ВС РФ нанесли удары из ТОС по скоплению живой силы ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Зыбинский поделился данными о том, что, задействовав ТОС, военнослужащим удалось провести ряд атак, целью которых оказались места размещения пехотных соединений вражеских сил.
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