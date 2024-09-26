Лавров указал на нарушения США по Соглашению о Центральных учреждениях ООН

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке обратил внимание на нарушения Соединёнными Штатами своих обязательств, предусмотренных Соглашением о Центральных учреждениях организации от 1947 года.
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