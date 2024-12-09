«Гулливер» ставит на многофактурность: в одежде и в бизнесе

ГК «Гулливер» трансформирует свой бизнес после ухода западных производителей детских товаров. Известность бренда и отлаженная производственная база позволяют компании удерживать позиции в сегменте модной детской одежды.
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