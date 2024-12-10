Треть грузовых автоперевозчиков России могут обанкротиться в следующем году

Такие данные показало социологическое исследование.По данным экспертов, около 30% грузовых автоперевозчиков России могут столкнуться с банкротством в следующем году, что добавляет неоптимистичных нот в завершающийся год, который многие компании заканчивают с убытками.
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