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«Страх перед ядерной доктриной»: террорист Пономарев о предстоящем звонке Шольца Путину

«Страх перед ядерной доктриной»: террорист Пономарев о предстоящем звонке Шольца Путину

Объявленные намерения канцлера ФРГ Олафа Шольца впервые за два года созвониться с президентом России Владимиром Путиным могут быть продолжением «плана победы», который привез на днях в США глава киевского режима Украины Владимир Зеленский (президентские полномочия истекли).

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