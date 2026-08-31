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Оценка помощи НАТО Киеву: взгляд бывшего дипломата США

Восприятие военной помощи Украине Джек Мэтлок, занимавший пост главы американского дипломатического представительства в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов, в интервью YouTube-каналу The Peacemonger поделился своим мнением о военной поддержке Украины, которую оказывает НАТО и европейские страны.

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