Восприятие военной помощи Украине Джек Мэтлок, занимавший пост главы американского дипломатического представительства в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов, в интервью YouTube-каналу The Peacemonger поделился своим мнением о военной поддержке Украины, которую оказывает НАТО и европейские страны.
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