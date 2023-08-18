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Ленар

"Расчеловечивание не зависит от ориентации" - Индивида СОСТОЯВЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКОМ НЕЛЬЗЯ РАСЧЕЛОВЕЧИВАТЬ ! Он не манипулируем ! Он цельный ...! А овечек людей , неосознанных , ..... все эти процессы легко вбирают в свой оборот ! Вон европейцы - их геноцидят , просто делая недочеловеками , они ни слухом и не духом , даже не понимают этого ! Или украинцы с их бендеровщиной .... - их пасут как овечек , используют как пушечное мясо , уничтожают и их самих и страну ...! И т.д.. И как рассматривать , уже состоявщихся дегенератов - уродов (нетрадиционной ориентации ...) исходя из категории ЧЕЛОВЕК ??? Там скотская психика(даже уже не людская) , и категория медицины - психиатрии ! Аналогично с буржуинством - нравственно опущенная каста паразитов ...!!! Человеческого в их мозгах нет по определению ! Паразитическая скотская психология на основе привата интересов жопы ... ! Ради жопы можно эксплуатировать других людей , насиловать , ... и т.д..