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Расчеловечивание не зависит от ориентации

Расчеловечивание не зависит от ориентации

«Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки».

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Комментарии
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Л
Ленар
&quot;Расчеловечивание не зависит от ориентации&quot; - Индивида СОСТОЯВЩЕГОСЯ  ЧЕЛОВЕКОМ  НЕЛЬЗЯ РАСЧЕЛОВЕЧИВАТЬ !  Он не манипулируем ! Он цельный ...!                                                             А овечек  людей , неосознанных , ..... все эти процессы легко вбирают в свой оборот !                                                                             Вон европейцы - их геноцидят  , просто делая недочеловеками , они ни слухом и не духом , даже не понимают этого !                                                                                                            Или украинцы  с их бендеровщиной ....  - их пасут как овечек , используют как пушечное мясо , уничтожают и их самих и страну ...!    И т.д..                                                                                                     И как  рассматривать , уже состоявщихся дегенератов - уродов (нетрадиционной ориентации ...)  исходя из категории ЧЕЛОВЕК ???         Там скотская психика(даже уже не людская)   , и категория медицины - психиатрии !                                                                            Аналогично с буржуинством - нравственно опущенная каста  паразитов ...!!!  Человеческого в их мозгах нет по определению !  Паразитическая скотская психология  на основе привата интересов  жопы ... !  Ради жопы  можно  эксплуатировать других людей , насиловать , ... и т.д..
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16 час.
Генрих
&quot;Чистилище&quot;...фильм от Невзорова.  И как он смог превратиться в нынешнее смрадное убожество... Непостижимо!!!
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14 час.
фарид сабиров
)(уйлари от Клинтора та еще припадочная . Правда я на ней выиграл 100 баксов. Я в Баграме в афгане на базе Нате поспорил с военным что выборы выиграет Трамп. И естественно выиграл. Вот уж было смеху.
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12 час.

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