Какие нарушения зафиксировала полиция на выборах 

В селе Кирсово вели незаконную агитацию, в Криулянском и Страшенском районах зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей, в Чимишлийском районе избиратели пытались сфотографировать бюллетень.
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