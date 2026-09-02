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Газета.ру

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Американке наложили 38 швов после нападения выдры во время купания в озере

Американке наложили 38 швов после нападения выдры во время купания в озере

Женщине из США наложили 38 швов после нападения выдры, пишет Daily Star.Американка Линнетт Беллин получила серьезные травмы после нападения речной выдры во время заплыва в озере Тахо в штате Невада.

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