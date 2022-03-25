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Синякова отыграла у Радукану сет, брейк и подачу на матч и прервала серию из восьми поражений от топ-20

Чешка Катерина Синякова во втором круге турнира в Майами обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану – 4:6, 6:4, 7:5.

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