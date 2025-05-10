В Кремле анонсировали «содержательное» заявление Путина по итогам четырех дней переговоров

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Общение президента России Владимира Путина с представителями СМИ по итогам встреч с зарубежными лидерами не призвано взорвать американский прайм-тайм, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
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