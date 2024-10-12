«Клуши» и «Кликуши»... наши добрые люди, к несчастью, этого не понимают...

Вот именно! Это мошенники, живущие за счёт нас, зачем мучить такого ребенка, он не живёт, а существует с болью и страданиями

Людмила Фирстова

Людмила, никто не предлагает убить этих детей, не пишите полный абсурд. Их рожать не надо, всех предупреждают об отклонениях при развитии плода. Это первое, если родился, то есть специальные клиники и интернаты для их содержания, это второе, ну и третье, такие долго не живут и умирают естественной смертью, так что убивать не надо.