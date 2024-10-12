Есть многое на свете, друг Горацио, что нам покажет наше СВО. Заходишь в телегу: лепота! Мчит русская телега по привычным рельсам на паровозной тяге.
«Клуши» и «Кликуши»... наши добрые люди, к несчастью, этого не понимают...
Комментарии
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Людмила Фирстова
Вот именно! Это мошенники, живущие за счёт нас, зачем мучить такого ребенка, он не живёт, а существует с болью и страданиями
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10 час.
Людмила Панова
А Вы сами готовы убить этого ребёнка? Ну, чтобы не мучился?
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5 час.
Людмила Фирстова
Людмила, никто не предлагает убить этих детей, не пишите полный абсурд. Их рожать не надо, всех предупреждают об отклонениях при развитии плода. Это первое, если родился, то есть специальные клиники и интернаты для их содержания, это второе, ну и третье, такие долго не живут и умирают естественной смертью, так что убивать не надо.
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4 час.
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