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Царьград

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"Белавиа" возобновит рейсы Минск-Жуковский с 30 октября

"Белавиа" возобновит рейсы Минск-Жуковский с 30 октября

Авиакомпания "Белавиа" с 30 октября восстановит ежедневные рейсы между Минском и подмосковным Жуковским, прерванные из-за пандемии.

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