Миколог Вишневский: съедобные грибы тоже опасны — из-за ботулизма

Есть мухоморы и поганки нельзя — это знает каждый грибник. Но, по словам кандидата биологических наук, миколога-токсиколога Михаила Вишневского, опасность представляют и вполне съедобные грибы.
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