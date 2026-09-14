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Аргументы недели

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Миколог Вишневский: съедобные грибы тоже опасны — из-за ботулизма

Миколог Вишневский: съедобные грибы тоже опасны — из-за ботулизма

Есть мухоморы и поганки нельзя — это знает каждый грибник. Но, по словам кандидата биологических наук, миколога-токсиколога Михаила Вишневского, опасность представляют и вполне съедобные грибы.

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