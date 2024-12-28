Комиссия по выборам Филиппин не станет отстранять Киболоя от выборов

Ходатайство об отстранении филиппинского пастора Апполона Киболоя от участия в выборах 2025 года было отклонено единогласно в связи с отстутствием оснований, сообщила 28 декабря пресс-служба Комиссии по выборам Филиппин.
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