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Контрафронт

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Судан: 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате обрушения золотого рудника в районе...

Судан: 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате обрушения золотого рудника в районе Они, штат Красное море, 19 сентября; Спасательно-поисковые работы продолжались.

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